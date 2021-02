$!Dos de “Las Kardashian” estrenan romances

La estrella de televisión y diseñadora de espacios Kourtney Kardashian publicó su primera imagen junto a Travis Barker.

El martes 16 de febrero la estrella del reality Keeping Up With the Kardashians y blogger de 41 años, posteó en su cuenta de Instagram una fotografía de su mano unida a la del músico de Blink-182 el cantante Travis Barker. Aunque la artista no hizo referencia a algún gesto romántico, la mano de su novio está llena de tatuajes y él comentó la publicación con un simple emoji de corazón negro.