El banilejo detrás de los trucos de Lola, el ganso que sorprendió en DGT

De acuerdo a una entrevista con Diario Libre previo a su participación en Dominicana’s Got Talent , donde por la gracia del ave logró pasar a la siguiente ronda el hombre nativo de Baní narró cómo llegó el animal a su vida y en qué consiste su entrenamiento.

“Desde mayo del 2016 estoy con ella nada más. Lola me ha ayudado a salir de muchas situaciones difíciles porque por medio del show que hago con ella me sustenta en dinero para nosotros comer”, señala el sujeto.

Él se refiere al animal como persona, de hecho, asegura que “es una compañera muy excelente, me gusta su compañía, y no quisiera que me falte nunca”, reseñó.