El Boli a Santiago Matías: “Prefiero irme para YouTube a estar en una emisora contigo”

Otra controversia envuelve a los productores radiales Bolívar Valera "el Boli" y Santiago Matías "Alofoke".

Este miércoles, el diputado por Santo Domingo Este negó que llamara a Matías para mudar el programa "El mañanero" a la emisora Sonido Suave como él declaró a un medio.

“Prefiero irme para YouTube a estar en una emisora contigo”, dijo de forma tajante el Boli.

Se recuerda que el cantante urbano Ozuna está en negociación para comprar la emisora Sonido Suave y “Alofoke” tendrá a su cargo toda la dirección y administración.

“El Boli me tiró para mudar El Mañanero y lo estamos sopesando”, afirmó el creador de Alofoke Radio Show, a lo que Valera desmintió en el segmento "El bochinche" de "El mañanero".

“Yo no te tiré para llevarme El Mañanero (...) Yo te llamé para felicitarte, para desearte éxitos porque a mí no me importa que tú brilles. Tu brillo no opaca el mío”.

Agregó: "Yo te mareé para no decirte que no y evitar una guerra porque el que te dice que no se convierte en tu enemigo”.

Valera afirmó que Matías ha hecho propuestas a sus talentos para llevarlos al equipo de Alofoke Radio. "He dejado pasar incluso que en tus redes acabes con mi proyecto, que es El Mañanero, porque no estoy en pelear contigo”, dijo.

Además, comentó que Alofoke le gusta "acabar" con el programa en las redes sociales, pero el Boli insiste que Alofoke Radio y El mañanero no son competencias, pues el primero está más enfocado en lo urbano y el segundo en el humor.

“Tú tienes una intención en destruir a El Mañanero”, reiteró Valera.

El también diputado agregó que esto puede ser motivo para que se fracture su amistad. "Yo sí me consideré amigo tuyo, no se tú... Tu eres el mejor, pero déjanos trabajar", concluyó.

No es la primera vez que ambos se enfrentan en sus plataformas de Youtube y redes sociales.