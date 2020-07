$!El Boli recibe acreditación de la Junta Central Electoral

Bolívar Valera logró su sueño de llegar a la Cámara de Diputados. “Oficialmente recibo el certificado que me acredita como diputado al congreso de la República Dominicana. A las 8,923 personas que asumieron mi discurso y a los que no, les prometo una gestión decente, transparente y diferente. No voy a poder solo, así que cuento con ustedes”, afirmó el conductor de radio y televisión.

La candidatura de Valera fue una de las más controversiales, luego de que su comentarios de que “Los popis no votan”, se hiciera viral y que muchos argumentaran que inspiró las marchas en la Plaza de la Bandera. Pese a esto, el comunicador mantuvo una campaña activa, logrando los votos necesarios para llegar a la Cámara de Diputados y espera callar a los que alegan que no aportará nada al congreso.