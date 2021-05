$!El calvario de salud que vivió la actriz Liliana Rodríguez tras operación para bajar de peso

Como un calvario definió la actriz y cantante Liliana Rodríguez Morillo, hija de José Luis Rodríguez, el Puma, el proceso que ha vivido en los últimos meses por complicaciones de salud.

A través de un video en su canal de YouTube, la también humorista y presentadora de televisión reveló que, la “fumadera y bebedera descontrolada”, sumada a hábitos alimenticios no saludables dieron lugar a una importante subida de peso que pudo haberle costado la salud.

Según People en español, alguien le llegó a decir que ella misma se autosaboteaba y que sus problemas internos, personales y familiares los reflejaba en su figura. Una teoría que aunque inicialmente rechazó llegó a aceptar y entender. De ahí la decisión de operarse.

“Es posible”, llegó a pensar de lo que le acababan de decir. “Llegó un momento en el que no pude controlar mi peso, empecé a subir y subir y subir en una fumadera y bebedera descontrolada que me llevó a tener problemas de salud livianos con potencial a agravarse”, explicó seria.

Fue así como no se lo pensó más y recurrió a la medicina para ponerse la manga gástrica y un punto final al malestar de los últimos tiempos.

Una operación que tuvo sus dificultades y sustos. Al despertar de la anestesia hubo complicaciones. “Se me subió la tensión a niveles críticos, sentía un fuerte dolor en el pecho que no me permitía respirar... y es que resulta que me quitaron una hernia hiatal”, describió del momento posterior a su operación.

Poco después pudo estar acompañada de su madre Lila Morillo, quien mostró una gran preocupación al ver que a su hija le costaba respirar.