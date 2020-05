$!El cuerpo post bebé de la comunicadora Mariel Guerrero

Tras el nacimiento de Numabela PaquitaSimó Guerrero, su madre, la comunicadora Mariel Guerrero, quien antes de tenerla había batallado con el sobrepeso, luce una figura esbelta, que ha sorprendido a algunos de sus seguidores.

Con una fotografía con la criatura en sus brazos, la joven dio detalles de su proceso para lucir de esa forma a escasos meses de dar a luz.

"Ok, contestando algunas preguntas en general. 1. No he hecho dietas ni ejercicio. . 2. Estoy delgada por la lactancia, pero estoy comiendo más que nunca. . 3. Se me ha deshidratado la piel mientras lacto, aunque bebo muchiiiisima agua. . 4. No hice estrías en abdomen, pero si en caderas. . 5. No tengo trucos ni dietas mágicas. Solo lactar. Creo que es genética. Nunca he tenido barriga. Ni siquiera cuando tenia 220lbs", escribió la expresentadora del desaparecido programa Divertido con Jochy.

La joven se convirtió en madre en el mes de febrero, noticia que dio a conocer a través de instagram.

“Nació fuerte y saludable 25 de Febrero 2020”, escribió la emocionada madre.La niña es producto de su relación con su pareja, el entrenador Juan Carlos Simó.