$!El curioso regalo que recibió Nicky Jam del popular influencer Marko: “La intención es lo que cuenta”

Para su cumpleaños número 40, el cantante Nicky Jam organizó en Miami una gran fiesta, que no quisieron perderse el cantante Marc Anthony o el boxeador Floyd Mayweather, entre otros muchos rostros conocidos, que, como era de esperarse sorprendieron al cantante con lujosos obsequios.

Sin embrago, ninguno será tan inolvidable como el que le dio el humorista venezolano Marko tomó buena nota de sus palabras. A su llegada al evento, él se acercó al anfitrión para entregarle una pequeña caja de la marca Rolex, pero al abrirla, Nicky descubrió que en el interior había un reloj del simpático personaje animado Pokemón.

“Lo que importa es la intención”, ha bromeado Marko en sus redes sociales junto al video del momento en que el portorriqueño abre su obsequio.

“Yo vi que todo el mundo te regaló una vaina con fuerza, y yo no me podía quedar atrás. No es el que tú quieres, pero es el que yo puedo pagar para ti”, le explica Marko en la grabación. “Estoy arrancando, pero el año que viene vamos por un Casio”.

Por su reacción, a Nicky le hizo muchísima gracia la ocurrencia de su amigo y le agradeció su gesto con un abrazo.