$!El desahogo de Nacho a su ex: “Espero que hayan valido la pena para ti todos estos años de relación”

Luego de que el cantante venezolano Nacho confirmara su separación de su esposa Inger Mendoza tras cinco años de relación y tres hijos, ambos han salido a las redes sociales a desahogarse sobre la separación.

Como muchas rupturas, estos han dicho que no ha sido por una “tercera persona” y que ambos siguen siendo una familia (cualquier parecido con una expareja local es pura coincidencia).

Nacho, exintegrante del dúo Chyno y Nacho, acudió a Instagram y escribió un kilométrico mensaje hacia su esposa, donde le agradece por los años vividos. “Espero que hayan valido la pena para ti todos estos años de relación así como valieron la pena para mí. Que brillen en tus pensamientos los recuerdos alegres de esta historia. Me complace que ahora sientas tanto a Dios, siempre he estado convencido de que Él es bueno. Deseo que no debas enfrentarte al odio que me he enfrentado yo por especulaciones y conclusiones que saca la gente acerca de una situación que no les compete, también espero que mis acciones nunca desaten reacciones en tu contra; sería incapaz de hacer algo con premeditación para herirte, afectarte o dejarte mal parada. Gracias por no hacerlo tú. Eres maravillosa e irrepetible, créelo tú”, fue parte de lo escrito por Nacho hacia Inger Mendoza.

Dijo que espera que llegue el príncipe azul con el que ella soñó. Le pidió que no deje que la gente la condicione. “No les des el poder de decidir por ti, no te expongas al ojo del crítico que ya sabes que poco le atina a la verdad, si no quieres que la real verdad desaparezca ante los inventos decretados por una sociedad novelera. SIEMPRE estuve para ti y aquí sigo. TE AMARÉ POR SIEMPRE. @ingermendoza”, concluyó el cantante de “Niña bonita” en el mensaje para la madre de sus tres hijos.

Mientras que Inger utilizó su cuenta de Instagram para agradecer por los mensajes de apoyo en esta situación. “Sé que no es fácil de entender pero de verdad estamos bien, estoy bien ❤. Todo siempre ha estado en manos de Dios y en sus manos nada malo puede pasar”, escribió.

