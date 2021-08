$!El desgarrador testimonio de la comunicadora Zeny Leyva sobre su hijo recién nacido

La presentadora de televisión y actriz cubana, residente en el país desde niña, Zeny Leyva está pasando por uno de los peores momentos que puede vivir una madre, tuvo que dejar hospitalizado a su recién nacido hijo, Gonzalo por una situación de salud.

La actriz Zeny Leyva reveló que su bebé, que nació el 24 de julio (por parto normal) fue diagnosticado con una sepsis (infección en la sangre) a los tres días de su nacimiento, razón por la cual tiene tuvo que dejarlo al cuidado de médicos.

Así lo dio a conocer la ex presentadora de televisión a través de sus redes sociales, donde narró los momentos de angustias que vivió al ver como su bebé “iba disminuyendo su capacidad de succión, no tenía fuerzas ni interés y empecé a extraerme la leche para dársela con jeringa, pero ni así, no se alimentaba bien, y siempre estaba débil”.

Agregó que el momento más doloroso como madre fue cuando la pediatra le dijo que había que ingresar al niño.

“Tenía sepsis, una infección de la sangre que se presenta en bebés de menos de 90 días de edad. Por suerte habían varios factores a favor: Gonzalo había llegado a término con buen peso y los síntomas aún eran leves. El tratamiento se inició incluso antes de indagar con profundidad, y eso nos permitió ir dos pasos adelante”, aseguró.

Agregó que “en el proceso pasamos varios sustos, nos traía a todos de los nervios. Pero posteriormente los valores en las analíticas fueron mejorando, Gonzalito recuperó su color, fuerza, bajó la hinchazón y luego de 8 días interno ya casi estamos en el proceso de darle de alta”.

“Hoy quiero abrazar a todas las madres que por alguna razón están pasando situaciones difíciles de salud con sus bebés, para nosotros esto no pasó de ser un susto, y aún con todo el panorama a nuestro favor, no le deseo a nadie la sensación que viví”, dijo Leyva.