$!El error que sacó a Martha Heredia de Masterchef Celebrity

Los errores en la cocina como en la vida salen caros. La cantante Martha Heredia lo vivió en el más reciente capitulo de Masterchef Celebrity, donde fue la más reciente eliminada al no percatarse que la estufa no estaba encendida para preparar un plato de pastas.

De acuerdo a lo emitido este domingo todo inició tras un interesante reto en donde simulando un juego de béisbol los participantes debían ganar varias competencias para anotar carreras hasta ganar.

Preparar palomitas de maíz, hotdogs, montaditos, batidas, una hamburguesa y un café a lo antigua, era lo que tenían que realizar los concursantes para llegar. Martha convenció con un café preparado a la antigua, anotando una carrera, aunque el cuadrangular de Shadow Blow con su hamburguesa le dio la victoria, mandando al resto de los participantes a eliminación, además de ganar el premio para su fundación: Hogar de ancianos Inspiración Divina.

Su error con pastas frescas

La prueba de eliminación consistía en preparar pastas desde cero (convertir harina en pasta), Martha, demostró su habilidad para hacerlas, sin embargo en la cocción de la misma, no se percató que la estufa no estaba encendida, cuando sí se dio cuenta ya no tenía el tiempo para hacer que las pastas estuvieran listas, por lo que fue la eliminada de la semana, despidiéndose entre las lágrimas de sus compañeros, en especial de la comunicadora y actriz Hony Estrella, quien se ofreció a cederle su puesto, propuesta que no fue aceptada por los jueces.