$!El grave accidente que sufrió presentador de tv en programa en vivo

Una de las grandes pantallas que a modo de pared conformaban un set de un programa de televisión, se derrumbó con fuerza sobre la espalda del periodista Carlos Orduz, azotando su cabeza contra la mesa de una forma tan rápida que nadie de los presentes pudo hacer nada para prevenirlo.

Sucedió durante la retransmisión del programa ESPN Radio Colombia, mientras se analizaba la jornada de liga de la Champions

Ante el estupor de sus compañeros, que se quedaron anonadados al ver lo ocurrido, se escucharon varias voces que pedían serenidad a la víctima: “tranquilo, tranquilo”, mientras que el conductor, haciendo gala de una gran profesionalidad, se dirigió de nuevo a cámara para anunciar: “Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos”.

Finalmente, se canceló el programa y se pasó una repetición de otro día, mientras el periodista era auxiliado de inmediato por un equipo médico.

De acuerdo a People en español, las imágenes a cámara lenta en el video que se muestra a continuación, en el que se aprecia perfectamente el fuerte golpe que la pared le atestó al periodista, que salió ileso con alguna magulladura y, eso sí, con un susto de muerte.

“Buenas noches. Soy Carlos Orduz, con respecto al incidente que sucedió esta noche al arranque de nuestro programa quiero decirles que estoy bien, ya me revisaron, no me pasó absolutamente nada, aparte del susto, mucha tranquilidad, les agradezco la solidaridad, todos los mensajes, quiero decirles que estoy bien, muchas gracias a todos y un saludo muy especial”, expresó después