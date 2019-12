$!El junte de Rosalía y Kylie Jenner: ¿Entró Rosalía al reino de las Kardashians?

La billonaria Kylie Jenner, la hija menor del clan Kardashian, desde hace un tiempo viene mostrando ser fanática de la española Rosalía, la joven intérprete que fusiona el flamenco con ritmos urbanos y que arrasó en los Latin Grammys.

Además de Kylie, Kim, Khloé, Kourtney y Kendall también han publicado en sus redes sociales videos de la música de Rosalía o bailando sus canciones. Al parecer la admiración ha trascendido hasta Rosalía casi ser parte de la famosa familia estadounidense, pues Kylie y Rosalía encendieron las redes sociales en una foto compartiendo juntas unas mimosas.

“kylie bajaleeeeeeeeeeeee”, le ha respondido la cantante de “Malamente” en un comentario al post y compartiendo la misma imagen.

Todo parece indicar que hay complicidad entre ambas y desde ya los usuarios se preguntan si es el inicio de una amistad o es parte del negocio mediático de estas celebridades.

Recordemos que Kylie es la fundadora del imperio Kylie Cosmetics y Rosalía podría formar parte de alguna campaña. Otros se van más lejos y creen que Rosalía podría salir en algún episodio del programa “Keeping up with the Kardashians”.

La intérprete de Barcelona ha despegado mundialmente con éxitos como “Con altura”, con J Balvin, “Yo por ti tu por mi”, con Ozuna y “Malamente”.

Hace unas semanas la modelo Naomi Campbell resaltaba a la cantante española en Instagram.

Kylie Jenner ha estado escribiendo constantemente frases en español, quizás por influencia de las canciones de Rosalía.

Por su parte, Rosalía compartió otra foto en su Story exclamando “Mamiiiii Kylie”.

“Amistad o negocios”, repiten los fanáticos en varios comentarios. “Se imaginan que Kylie saque una linea llamada La Rosalía by Kylie?? vale la pena soñaaaar”, escribió la cuenta fan @latiarosalia.