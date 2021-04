$!“El matrimonio del pueblo” llega a su fin a cuatro años de la boda viral

La información de la ruptura la ofreció la madre del joven Juan Manuel, durante un live y le hizo un llamado a Yaritza a “que lo deje” ya que su hijo no tiene interés de seguir en dicha relación.

“Yo quiero darle un mensaje a ella. Cuando un hombre no quiere más nada contigo tú lo suelta y lucha por tu hija. Yo no busco a un hombre que no sirve”, fueron las palabras de la madre.

Los jóvenes de La Boda del Pueblo, contrajeron nupcias en octubre del año 2017, y procrearon un niña a la cual le pusieron por nombre Alexa Sophia.

Se recuerda que tras hacerse viral la propuesta de matrimonio, inició la famosa “Boda del Pueblo”, en donde muchas personalidades del país se iniciaron eco y apoyaron a la joven pareja a materializar su boda.