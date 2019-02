El mensaje de Amara ‘La Negra’ tras no ganar Mira Quién Baila

View this post on Instagram

Orgullosa de poder aportar mi granito de arena a esta bella fundación de Mujeres. @dwdc_health @miraquienbaila ・・・ ¡F E L I C I D A D E S! ???? A nuestra bella @amaralanegraaln quien siempre brilló como una estrella ?? en la pista de baile. Tus ganas de luchar, de dar siempre lo mejor y de trabajar duro nos dejaron una marca y una lección en el corazón ?? Hoy la fundación “Dominican Women's Development” @dwdc_health recibe un enorme apoyo gracias a tu enorme dedicación. ¡Gracias! ?????? #MiraQuienBaila #mqballstars #miraquienbailaallstars #mqb