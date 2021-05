$!El mensaje de Jennifer López que muchos dicen da pistas de su retorno con Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck no han confirmado que han regresado como pareja, pero, ellos siguen jugando al gato y al ratón con los medios. Las suposiciones y apuestas de si están o no siguen más en pie que nunca.

Sin embargo, de acuerdo a “People en español”, una publicación de la artista en sus redes sociales deja entrever de forma indirecta que algo hay, aunque sea solo cariño y amistad.

La actriz hacía saltar todas las alarmas al compartir un video y un mensaje que se remonta a la época en que vivió su romance con el oscarizado director.

JLo expresó sin aspavientos que su disco This is me... Then es su favorito sin lugar a dudas. Un trabajo que realizó en pleno amorío con el actor en el que incluso le dedicó una canción. “Dear Ben”. Una melodía que tiene líneas como “soy adicta a la forma en la que te gusta tocarme”.

Para esa fecha, la ex de Alex Rodriguez invitaba a su entonces novio a participar en un video que se hizo histórico, “Jenny from the block”. El clip contaba no solo el acoso de los paparazzi al que estaban sometidos, sino también el amor que la pareja sentía en esa época.