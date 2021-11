$!El mensaje de Raymond Pozo para Fausto Mata: “Eres muy importante para los que te amamos”

“Eres un orgullo para nuestro género, no desmayes y pon tu mirada en Dios, amigo, en esta vida todo es pasajero, el dinero, la fama, los aplausos, todo eso pasa y solo nos quedarán las personas que nos aman a nosotros, no al personaje”, le escribió Pozo junto al video donde el actor expresaba su situación de salud.

El también jurado de Dominicana’s Got Talent le envió un mensaje de aliento a su colega ante la situación que él hizo pública la semana pasada, donde señaló que necesitaba que oraran por él porque no se sentía bien de salud.

El pasado viernes, y visiblemente afectado, el popular humorista y actor Fausto Mata se mostró en un video que subió a su cuenta de Instagram.

En el audiovisual el protagonista de Sanky Panky explicaba que estaba a punto de tomar un avión para los Estados Unidos a cumplir con algunos compromisos laborales, pero que no se sentía bien.

Reveló que se sentía mareado y esperaba llegar de mejor forma a su destino.

“Aquí vamos una vez más para Nueva York, tenemos varios shows allá, no me siento bien de salud, peo los compromisos hay que cumplirlos. Oren por mí, porque no me siento bien de salud hoy. Me siento un poco indispuesto”, reveló.

Tras su mensaje, sus seguidores le expresaron sus parabienes. “Agárrate de Dios y piensa en la mucha gente que te admiramos y queremos”, escribió una de sus seguidoras.

“Fausto mi amor Dios te proteja siempre, eres un ejemplo a seguir, un gran ser humano, trabajador incansable...”, le señaló otra.