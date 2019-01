El Nagüero: “La TV necesita más del humor”

Creo que la televisión necesita más del humor, porque el humorista hace humor en todas partes. Aunque se vivió una época de mucho humor en la TV, ahora no sucede igual. Si te fijas solo están los espacios de Fausto mata y Raymond & Miguel, y en algunos programas hay algo de humor, pero es salpicado. Ya no tenemos esa estructura de 5 o 6 programas fuertes de humor, cuando en la televisión siempre se ha demostrado que una cuota de humor funciona mucho. Pienso que la televisión necesita mucho del humor.

Me inclino más por el repentismo, aunque inicie escribiendo para otros. Puedo navegar en las dos áreas, desde el humor que es pensado y escrito, hasta la improvisación. Pero, los programas en donde estoy me llevan al repentismo.

—¿Cómo comienza tu carrera? Creo que soy el último de los que nacieron con la generación de los programas interactivos de radio. Comencé llamando a “Con las pilas puestas” de Manolo Ozuna, ahí me dan la oportunidad y estoy por dos años en la radio. Luego paso a Telemicro cuando Manolo entra al programa “Con Cheddy y Manolo”, ahí estuve un tiempo hasta que el programa sale del aire. Duro tres años fuera de los medios y regreso con “Morning show”, luego entro a “El Mañanero”, y es Bolivar Valera que me lleva de la mano hasta donde Robertico al programa “Vale por Tres”. Pasan dos años, y es cuando entro a “Más Roberto” y “Barrio Adentro”.

—¿Por qué crees que conectas con la gente?

Me he enfocado mucho en hablarle a la gente de lo que conoce. Cuando hablo de la vida de pareja, de las mudanzas, del carro de concho, son temas que no perecen. Que la gente se identifique y sepa de qué estás hablando es muy importante en el humor.

— ¿Manolo Ozuna, Bolivar Valera y Roberto Ángel han sido parte importante de tu crecimiento?

Todo vino en cadena. El aprendizaje con Manolo Ozuna, luego comencé en “El Mañanero”, pero sin Manolo. Cuando estoy establecido en “El Mañanero”, El Boli me presenta a Roberto Ángel. Han sido ellos tres los escalones que me han ayudado mucho.

—¿El Nagüero es un personaje?

Así es. Yo hago del típico hombre de barrio, con la narrativa del dominicano que tiene tigueraje y es machista, pero en mi vida personal soy todo lo contrario. Vengo de crecer en una parroquia. Todavía hay gente que cuando me ve en la iglesia dirigiendo un coro se sorprende. En mi pueblo y en Herrera la gente sabe que soy muy bajo perfil. Mi mundo contrasta con lo que soy en los medios. Mis amigos no son de los medios, no voy a discoteca. En mi casa tuve que explicar y hacerlos entender que era un negocio y que no podía salirme del personaje. Poca gente sabe que soy preparador físico, libretista y músico. Mi mundo contrasta con lo que soy en los medios.

—¿Qué deseas lograr en tu carrera?

Siempre he admirado a la vieja escuela por su humor repentista, el cual te permite no encasillarte. Para hacer humor de guiones tienes que formar parte de un colectivo. Quiero que la gente vea el humor como una oportunidad para trascender, pero viviendo el proceso. La gente me dice que he tenido suerte, pero yo tengo 11 años trabajando duro