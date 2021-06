$!El nuevo lujo de Kim Kardashian que muchos comparan con 'La Familia Peluche'

Kim Kardashian se ha vuelto viral por mostrar una de sus extravagancias. Y es que la protagonista del clan Kardashian compartió una serie de imágenes y videos del retoque que le hizo a su Lamborghini: forrarlo por completo de blanco, emulando la tela de peluche.

Kim pidió a la Lamborghini que forrara su vehículo con tela SKIMS Cozy, su nuevo producto, y que a la vez funcionará también como una especie de campaña de publicidad sobre ruedas para su negocio.

De inmediato los fanáticos latinos se percataron de algo que vieron antes: la famosa comedia mexicana “La familia Peluche”, en la que todo está hecho con tela de peluche, ¡hasta los autos!

Esta comedia creada por Eugenio Derbez y producida por Televisa desde 2002 hasta 2012, recrea la vida diaria de una familia disfuncional y cuya trama se lleva a cabo en la ficticia Ciudad Peluche donde se viven situaciones ridiculizantes y muy cómicas.

“Chicos, mi nuevo coche está aquí”, expresó Kardashian en las imágenes de cuando estrenó su más reciente auto personalizado. “Mira esto. Esta es toda la tela Cozy para SKIMS. Estoy haciendo juego con el coche. ¿No es esto lo más lindo de todo?”, agregó.

Reacciones

Los comentarios no faltaron: “Ya vieron que Kim Kardashian se acaba de mudar a Ciudad Peluche”, “Kim Kardashian se escapó del elenco de la Familia Peluche”, “¿Qué pensará Ludovico Peluche @EugenioDerbez del Lamborghini de Kim”.

Es más, Eugenio Derbez no se quedó callado y le dio la bienvenida a la estrella de “Keeping up with the Kardashians” al mundo de la Familia Peluche.

“La familia Pelushain”, bautizó el actor mexicano a la celebridad con el seudónimo “FederiKim Karuchen” e hizo un montaje con el rostro de Federica.

“Tenemos una nueva integrante en la familia @edervez”, “Kim Kardashian ahora es Kim Peluche”. “La Federica P.Luche de Hollywood”, “Agárrate Ludovico, se van a divorciar de ti”, fueron otros de los comentarios en las redes sociales.

De esa manera Kim anunció que viene una línea para empapar cualquier objeto con el tejido de su marca Skims. "¡Dios mío!, ¿no es esto lo más lindo y divertido de todos los tiempos? ¡Un nuevo lambo con el acogedor tejido de @skims! ¡Pronto saldremos con nuevos estilos Cozy!”, escribió la expareja del rapero Kanye West y madre de sus cuatro hijos.

"Póngase cómodos en seis colores y tamaños XXS-5X el lunes, 14 de junio, a las 9 A.M. Hora del Pacífico entren a SKIMS.COM y únase a la lista de espera ahora para tener acceso temprano a la tienda", promocionó la socialite, quien se lanzó a la aventura de esta línea en 2009.

Reseña la revista Quién que el año pasado, a propósito de este nuevo Lamborghini, Kim y SKIMS fueron noticia gracias al relanzamiento del terciopelo, en un evento al que acudió "la mentora" de la entrepreneur, Paris Hilton.

La experiencia SKIMS Velour, según Kardashian, marcó un proyecto que estuvo "un año en desarrollo".

La preguntas que muchos se hacen es ¿se puede mojar este auto?