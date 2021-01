$!El Pachá afirma que regresa a emisora La Mega

El animador Frederick Martínez “el Pachá" reveló que está en negociaciones nuevamente para regresar a la estación radial en la ciudad de New York “La Mega” 97.9.

“Estamos previstos para regresar a la Mega en enero”, dijo el Pachá a Richard Hernández en el espacio “Lente Abierto” que se transmite de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde.

Sostuvo qué hay unas “cosas pendientes”, por lo que ha estado alargando su entrada a la estación radial neoyorquina.

“A mi nunca me botaron de la Mega. Lo qué pasa es que yo no voy a estar diciendo que yo me fui”, añadió.

Sobre su salida del espacio “el Jukeo” expresó que estaba previsto a que le dieran unos “bonos”.

“Ellos argumentaban que yo no tenía contrato. Sin embargo. Pude enseñar que tenía dos extensiones”.

El hecho es que, según explicó el animador, los abogados han estado trabajando en ese asunto.

“Cuando me cumplan esa parte entramos. Pero sí hay mucho interés de que yo regrese a la Mega y posiblemente en cualquier momento el Pachá esté en la Mega”.