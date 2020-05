El Pachá arremete contra Tony Dandrades en vivo y éste acusa a Iván Ruiz de darle un “golpe bajo”

El comunicador radicado en Miami y uno de los talentos de Univision, Tony Dandrades, fue avergonzado en pleno programa en vivo de El Show del Mediodía, donde conectados por videollamada y, sin ser informado, el animador Frederick Martínez “El Pachá” arremetió contra él, afirmando que “tiene 20 años en la televisión haciendo lo mismo”.

“Al hermano Tony Dandrades le tenemos mucho cariño y lo respetamos, Tony ha hecho su trabajo, pero realmente no ha trascendido; hace una historia de 1 minuto 30 segundos durante 20 años; le escriben las preguntas, le mandan el camarógrafo, así si es bueno, fájate a producir como aquí”, fueron las palabras del polémico animador de “Pégate y Gana” en su cara para defender la televisión dominicana.

Al tiempo de Tony Dandrades tomar la palabra, este acusó a Iván Ruiz de darle “un golpe bajo”, insinuando que todo fue planificado y alegó que jamás se hubiese prestado para esa situación en vivo. “Tú (Iván) has visto como yo trabajo, te he llevado a Univision. Nunca me hubiera prestado para eso. Esto no lo hubiese esperado de ti”, expresó indignado.

Ante este controversial momento, el productor del programa Iván Ruiz quedó en medio de Tony y El Pachá y se desligó de que se tratara de un libreto para crear 'sonido'. “Esto tampoco estaba planificado, esto es un programa que se alimenta de la actualidad. Producción a las once de la mañana me dice -El Pachá dijo esto, y quiere responderle a David Ortiz-, por eso dije en varios momentos sáquenme a Tony de ahí”.

Por si esto fuera poco, El Pachá hizo un comentario racista sobre Dandrades: “A Tony nunca lo van a botar de Univision porque hay una póliza en Estados Unidos que hay que tener una persona de color en el aire”.

La polémica se originó luego de que el expelotero David Ortiz, acompañado de forma virtual por Tony Dandrades y Jhoel López para el espacio “Me gusta de noche” afirmara que “la televisión dominicana es un desastre”.

Pese al escándalo, el programa El Show del Mediodía presentó el especial en honor a Tony Dandrades con el título “Orgullo dominicano”, donde se repasó su trayectoria en la cadena hispana.

La respuesta de Iván Ruiz

Lo que debió ser un programa especial, dedicado por completo en la segunda hora a la persona y trayectoria del orgullo dominicano Tony Dandrades, resultó un momento incómodo para el productor de televisión, Iván Ruiz, debido a unos “desafortunados e inesperados” comentarios por parte del animador, Frederick Martínez ´El Pachá’.

Estas declaraciones ofensivas provocaron que Dandrades acusara a Iván Ruiz de haberle dado un golpe bajo, insinuando que la producción planificó todo para provocar lo sucedido.

‘’Yo no planifiqué que te atacara El Pachá, lo que se pretendía era que él hablará de la crítica que hizo a David Ortiz; el que me conoce sabe cómo yo actúo, y por eso dije en el aire que no quería que colocaran tu imagen junto a la de él, para que no se arme un conflicto, en ningún momento yo le escribí un libreto al Pachá para que te atacara’’, palabras textuales de Iván Ruiz durante el programa de este miércoles.

La producción del programa, encabezada por Ruiz, pidió inmediatamente disculpas al público televidente y en especial a Tony, ratificando el aprecio hacia El Pachá, pero como en repetidas ocasiones se dijo en el programa, lo que se buscaba era un momento para aclarar sin controversias, ya que el programa se caracteriza por la búsqueda de la unidad.

Recientemente en un programa sabatino de Color Visión se produjeron unas declaraciones del expelotero de grandes ligas, David Ortiz, en el cual Dandrades también era entrevistado, en donde Big Papi manifestó según su gusto y convicción, que una gran parte de los programas de televisión en la República Dominicana son muy malos, exceptuando un grupo reducido del cual admite consume. Este desahogo, no mal intencionado, provocó que el animador Frederick Martínez le reclamara a Ortiz, diciéndole que este no sabía de la televisión dominicana.