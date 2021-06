El Pachá: "Estoy pasando el momento más difícil de mi vida"

El controversial comunicador Frederick Martínez "El Pachá", aseguró este viernes que está pasando por "el peor momento de su vida"cen términos profesionales y económicos.

Señaló, además, que "todos lo abandonaron".

"Para mí el momento más difícil, perdió Gonzalo (Castillo) que era mi candidato para el cual yo trabajé, me botaron de Color Visión, no llegué a Teleantillas, no me dejaron llegar.. Salí de la Mega y me abandonaron todos, me dejaron solo", aseguró Frederick Martínez entrevistado en el programa "Más Cerca".

En el espacio radial que se transmite por Studio 88.5 FM y YouTube bajo la conducción de Anibelca Rosario, Marisol Mendoza, Dary Terrero y Hansel García, manifestó que está atravesando por un momento muy difícil hasta en lo económico.

"Ha sido un momento muy difícil, todo se me ha venido encima, lo económico, cambio de canal, transición, gente que uno ama tanto que no está a mi lado, traiciones, gente valiosa que uno forma y quiere que te traiciona", indicó.

Dijo también que en las próximas dos semanas lanzará su libro titulado "La vida de un animador llamado Pachá", donde cuenta parte de su trayectoria a lo largo de 30 años de carrera y la puesta en circulación del mismo será durante la transmisión de su programa, refiere una nota de prensa.

El animador de televisión reveló que no puede viajar por los próximos seis meses debido a que su médico le recomendó no hacerlo por una complicación que ha presentado en el cerebro.

"Yo tengo problemas en el cerebro, porque tengo que mandar aire al cerebro, y el médico me prohibió viajar en los próximos seis meses, por las contracciones y las alturas del avión. Entonces, cuando yo duro dos días sin hacer ejercicios, tiende a darme unos mareos", declaró.

Agregó que parte de lo que le provocó este mal fueron los viajes que realizaba semanalmente para estar en el programa que conduce, al tiempo que formaba parte del elenco radial de La Mega de Nueva York.

En ese sentido, mencionó que sigue en pie su entrada a Grupo de Medios Telemicro, y que en la actualidad realizan algunos ajustes para "Pégate y Gana con El Pachá", en el horario de 12:00 m a 5:00 p.m. todos los sábados.

Además, Frederick agradeció a los ejecutivos de Teleradio América por el apoyo, siendo el canal por donde transmite su programa "Pégate y gana" cada sábado. También agradeció a Santiago Matías (Alofoke).

A continuacion, la entrevista a partir del minuto 16.