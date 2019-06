“El Pachá” habla de querella de agresión sexual: “Esta vez no le salió el chantaje”

Frederick Marínez “El Pachá” rompió el silencio respecto a la denuncia interpuesta en su contra por la presentadora de televisión Janny Rodríguez, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente.

De forma enfática el animador advirtió a su denunciante que no “le va a salir” lo que calificó como extorsión, que atribuye al éxito de su carrera, asegurando que su caso se asemeja al de personajes importantes como Don Francisco o Donald Trump, quienes también fueron acusados de acoso sexual.

“Muchos líderes han sido manipulados, chantajeados..., y han sido atacados. Al paletero de la esquina no lo van a demandar, van a demandar a un hombre triunfador”, sentenció Martínez en la emisión de este sábado del programa “Pégate y Gana”.

Y continuó: “Esta vez no le va a salir, ni le salió, porque escogieron al menos indicado, no era yo. Primero porque yo no tengo un peso, porque todo lo doy, vengo de un divorcio después de 20 años de casado”, reiteró.

También se refirió a las cualidades físicas y la edad de la demandante, asegurando que no es su prototipo de mujer. “Debieron buscarme una muchachita menor, debieron truquearme bien. O ponerme un mujerón como la supuesta joven que aparece en una fotografía que supuestamente está ligada al caso David Ortiz, porque ahí yo me hubiera derretido, pero me buscaron la menos indicada. Una mujer con hijos con 30 años, pero Dios está en el cielo, esta vez no le salió, repitió “El Pachá”.

El animador agradeció el apoyo que ha recibido en redes sociales y aseguró que “hay Pachá para rato”.