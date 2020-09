El reality Dominicana’s Got Talent estrena jueza y presentadores

Habrá nuevos presentadores y además estará Pamela Sued como jueza. Son las novedades de DGT en su segunda temporada

En exclusiva para Diario Libre, Tuto Guerrero, productor del programa, y Panela Sued hablaron sobre este nuevo ciclo

Para esta segunda temporada el programa “Dominicana’s Got Talent” viene con novedades interesantes con las que sus productores buscan seguir impactando y ganarse nuevamente el favor de los televidentes que convirtieron al reality show de búsqueda de talentos en un fenómeno televisivo y de las redes sociales.

Este año han tenido que decir adiós a figuras emblemáticas del programa que, por otros proyectos no podrán continuar en el espacio. Sin embargo, el cariño y las huellas que dejaron serán indelebles para todo el equipo. Así lo expresó el productor Tuto Guerrero, en exclusiva a Diario Libre, al informar los cambios para esta segunda temporada que se emitirá a partir del mes de diciembre.

Uno de los anuncios que ha generado más expectativa en el público seguidor del espacio es la persona que ocuparía la vacante de jueza de Milagros Germán, quien tuvo que abandonar el espacio tras su designación como la vocera y directora de Comunicaciones de la Presidencia de la República Dominicana.

Para sustituir a “la diva de la televisión”, la producción del apostó por una persona de la familia: Pamela Sued.

Tuto Guerrero, quien manifestó su agradecimiento a Germán por su aporte al programa, y su interés de continuar ligada al show que tanto disfrutó, formando un cuarteto de jueces, junto a Raymond Pozo, Nashla Bogaert y Waddys Jáquez, aseguró que Pamela sabrá implantar su estampa al momento de juzgar a los concursantes.

“Tenemos una nueva jueza. Es de la familia y es Pamela Sued; Milagros tiene un nuevo trabajo y la verdad es que estábamos esperando hasta el último segundo que Milagros nos dijera que sí, de hecho la X (equis) se subió con el nombre de ella; entonces nos dijo a todo el equipo ‘no voy a poder estar’ y es perfectamente entendible”, expresó Guerrero.

Pamela no pudo ocultar su emoción por este nuevo rol y reconoció que se sentará en la silla de una extraordinaria mujer que admira.

“Es un gran reto porque voy a sustituir a una figura como Milagros que con su salida deja vacante una silla de jueza. Me emociona porque en la primera temporada fui la presentadora y ahora asumo como jueza. Yo soy mega fan del show; me va a tocar ocupar cada una de las posiciones importantes de ese formato y estoy con muy buenas expectativas. No voy a negar que estoy nerviosa porque juzgar la presentación de una persona o un grupo es un gran compromiso y lo que quiero es disfrutarme los actos y la convivencia ”, dijo.