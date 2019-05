$!El regalo de Musicólogo a Ana Carolina porque se cansó de verla en una yipeta

La modelo e instagramer Ana Carolina reveló con varias fotografías en sus redes sociales el nuevo obsequio de su esposo, el exponente urbano musicólogo. El regalo consistió en un carro Mercedes Benz blanco Clase C250 que oscila entre RD$1 millón 500 mil pesos.

Ana Carolina expresó quedar sin palabras tras ese regalo de su “amado esposo”, tal cual escribió. El urbano decidió hacerle ese regalo para que cambie el vehículo.

“Un día me dijo: “Ana, ya estoy cansado de verte en esa Runner (yipeta marca Toyota modelo 4Runner). A lo que le respondí que era feliz con mi guagua ya que mi interés no está en vehículos de lujo. Su respuesta fue: ‘Lo sé, pero tú mereces estar más cómoda’. Allí fue donde me entregó la llave de este hermoso carro”, contó la empresaria con varias imágenes recibiendo las llaves del carro.

Ante esto, dijo que extrañará su vehículo anterior, pero se encuentra feliz con este nuevo modelo.

