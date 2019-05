$!El sarcástico mensaje con el que Mariel Guerrero profesa su amor

View this post on Instagram

Antes de que me quede sin corazón voy a decirte todo lo que me pasa. Te quiero a cada instante, lo sabe Dios aunque quererte tanto también me mata. Es el viento en tu pelo, tu libertad la que me muerde Es el deseo constante de amarte más. ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me clavas la mirada, se vuelve loco mi pensamiento, nunca lo digo pero lo siento. . En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrellas que se disparan, dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito, que me hace falta. . . Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo. Niño travieso, quisiera repetir los besos que nos faltan uno x uno.