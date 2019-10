$!Ellos se han negado a entrar al mundo de las redes sociales

Prefieren la realidad

Los “haters”, se llama así a los críticos más crueles, son los causantes de que Angelina Jolie, por ejemplo, no quiera entrar al mundo de interacción virtual. Ella prefiere hacer contacto con los fans en sus películas y entrevistas. “Es un nuevo mundo que me da miedo”, dijo en una ocasión. La actriz de “Maléfica” y madre de seis hijos adolescentes es una gran detractora de la obsesión colectiva por internet. La ex de Brad Pitt reconoció que prefería usar los catálogos en papel que Amazon.

Brad Pitt es otro que aún no tiene redes sociales. ¿Su razón? “Internet es un gran agujero que te absorbe”, dijo. Otro afamado actor de Hollywood que se niega es George Clooney, quien ha emitido duras críticas sobre las redes sociales. “Cualquier famoso que esté en Twitter es un idiota. Preferiría someterme a un examen rectal en directo para la televisión antes que tener página de Facebook”, dijo cuando fue cuestionado al respecto.

No obstante, sus seguidores quieren estar al tanto de su vida privada, pues se convirtió en 2017 en padre de los mellizos, Alexander y Ella, procreados con su esposa, la abogada Amal Clooney. Cuando la revista francesa “Voici”, publicó imágenes de los pequeñosGeorge se enfadó puesto que desea mantener el anonimato de su hijos.

El cantante y poeta español Joaquín Sabina es otro al que no le interesan las redes sociales. En entrevistas se ha definido como un “analfabeto del Internet”.

“Soy un tipo que no es que no tenga Internet. No tengo ni teléfono. Soy una especie de hombre de las cavernas. No sé lo que son las redes sociales. Creo además que, si hay algo importante, acaba saliendo en la prensa. Es la única costumbre que tengo: paso dos horas diarias con la prensa”, comentó el rebelde artista de 70 años en una entrevista con El País.

Un caso raro es el de Eminem. Aunque tiene cuenta de Twitter, el rapero la usa más de manera promocional. En una entrevista confesó que prefería conocer lo mínimo sobre tecnología e internet, porque de lo contrario, se enteraría de todo lo que se dice sobre él y “acabaría volviéndose loco”, admitió.

La actriz Jennifer Lawrence es joven, pero eso no la obliga a entrar a la moda de las redes si no quiere. Además de que se filtraron fotos suyas desnuda en toda la Internet, ella ha dicho que no le gusta la tecnología y lo que le sucedió lo definió como “un crimen sexual” y como “una violación”.

Winona Ryder es tendencia por la popular serie de Netflix “Stranger Things”, pero quizás ella no esté al tanto debido a que no usa redes sociales y tiene una concepción muy personal. Ella ha admitido que rara vez usa internet y se comunica por correo electrónico.

La sensual actriz Scarlett Johansson no usa redes y así lo ha explicado: “Prefiero que la gente tenga menos acceso a mi vida personal. Si puedo mantenerlo de esa forma, seré una mujer muy feliz”.

Otros que se suman a la larga lista de los que desean cuidad su privacidad son: Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Emily Blunt, Kristen Stewart, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch, Keanu Reeves, Daniel Craig, Rachel McAdams, entre otros.

Mientras que la cantante Demi Lovato entra y sale de las redes por las constantes críticas.

En el país la mayoría de las figuras del medio artístico usan activamente las redes sociales, y los que no, quizás la razón sea su edad avanzada. Tal es el caso de la actriz Ana María Arias, quien a pesar de estar constantemente en el cine incluyendo la película “La Maravilla” no aparece en la red social de Instagram.