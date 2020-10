En “Más allá de las redes” Crazy Design le pide disculpas a Alofoke

El exponente de música urbana Crazy Design pidió disculpas públicas al joven empresario Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”, por calificarlo como un “lambón de los boricuas” hace unos años atrás. Al ser entrevistado por el comunicador Vladimir Jáquez para su programa “Más Allá de las Redes”, Crazy dijo estar abierto a trabajar.

Esta expresión la reiteró en el éxito “Capea el Dembow” que unió a varios de los artistas urbanos criollos.

“Públicamente y por esta vía le digo que si algún día lo hice sentir mal, como hombre le pido disculpas. Entiendo que los dos debemos darnos la oportunidad, tanto él en su plataforma, que es muy importante, como yo porque él siempre ha reconocido mi talento”, expresó Crazy Design, cuyo nombre real es José Rafael Colón.

En ese sentido, Crazy quién está promocionando su más reciente sencillo “Bananón”, consideró que con la madurez que ha adquirido, junto a Santiago Matías puede hacer muchas cosas grandiosas que resulten muy beneficiosas para ambos.

Refiere una nota de prensa que Crazy Design especificó que sus diferencias con “Alofoke” se remontan a cuando integraba el dúo “Los Teke Teke” junto a Carlitos Way, y que Matías le ofreció una gira para Europa pero que él entendió que la remuneración económica ofrecida era muy poca por lo que no aceptó y esto provocó el distanciamiento.

“Recuerdo que mi manager y Carlitos sí estaban de acuerdo, el único que no estaba de acuerdo era yo. Ahí empezó la controversia porque decía que yo era inmanejable, que yo no sabía hacer negocios y me aconsejaba que pensara más en la plataforma”, narró.

Durante la entrevista Crazy Design habló también de sus orígenes, de su dedicación a su familia, su relación con la presentadora Sandra Berrocal y de su pasión por la pintura.

Al ser cuestionado por Lord Jáquez sobre sus diferencias con el exponente urbano “El Alfa”, aseguró que se trata solo de diferencias musicales.