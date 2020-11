$!Entre lágrimas, desahogos y pullas; así fue el debut del Pachá en Teleradio América

El reloj marcaba las 12 en punto cuando el controversial animador Frederick Martínez “el Pachá” dio la bienvenida a su espacio ‘Pégate y gana’, en una nueva etapa, ahora por Teleradio América canal 12 y 45. Entre lágrimas, desahogos y pullas el presentador de televisión, se quejó de su abrupta salida del canal 9.

De acuerdo a una nota de prensa, por el programa desfilaron políticos, empresarios, artistas y líderes sociales, entre ellos: Fabio Ureña, Ricardo Nieves, Ramfis Trujillo, Dr. Cruz Jiminián, Alejandro Asmar, Alfredo Pacheco, Eduardo Estrella, Richard Ortiz, Ramón Álvarez, Juan Oviedo, Edgar Félix, Ito Bisonó, entre fueron parte de los desfilaron en vivo, vía telefónicas y video, para respaldar al Pachá en su sorprendente llegada a Teleradio América.

Durante la transmisión del espacio, ganador de tres Soberano, el comunicador arremetió contra aquellas personas que quieren su “fracaso” y “anhelan” que él no saliera al aire.

Durante su intervención el Pachá reiteró que el pasado viernes se dio una situación que “imposibilitó” que firmará el contrato con los ejecutivos de Teleantillas (canal 2).

“Nosotros somos tan malos en este país que asumimos a los extranjeros en el país. Dígame a mí que viví en New York 18 años, que nos maltratan, nos discriminan... nosotros somos un pueblo tan hospitalario que lo abrazamos a todos; pero Dios está en el cielo, y todo lo ve. Yo le temo a la maldición, y el que se mete con un hijo de Dios le arrastra maldiciones”, dijo el Pachá.

El Pachá aprovechó para recordar que no es una mala persona y tampoco tiene “actitud” de hacer daño a nadie. “Trabajé para Gonzalo, y no me arrepiento porque yo hice un trabajo”.