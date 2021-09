$!“Eres gay, ¡qué desperdicio!” La contundente respuesta de Roberto Manrique tras mensaje

El actor decidió explicar su respuesta. “¡Lo siento! Tenía que hacerlo como un servicio social porque dejemos claro algo: eso no es un piropo ni aquí ni en la china”, expresó el actor ecuatoriano junto a su aplaudida respuesta.

“El hecho de que se base en la suposición de que me encuentras atractivo no lo hace un piropo. (Gracias igual). Que tus probabilidades de tener algo físico conmigo haga de mi vida algo que no tiene valor en la existencia (un desperdicio) en cambio sí que lo hace algo negativo. Y seamos realistas, esas probabilidades ya eran muy bajitas antes. No porque luzcas de una manera u otra (de hecho no he visto las docenas de perfiles que me han escrito ese comentario) sino por simple probabilidad matemática (¿me sigues?).