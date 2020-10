$!Escándalo de la hija de Jenni Rivera por beso con empresario estando separada de su esposo

Janney Marín, mejor conocida como Chiquis Rivera, la hija de la fenecida cantante Jenni Rivera, rompió el silencio acerca del supuesto romance que sostiene con el empresario Jorge Cueva, conocido como Mr. Tempo, a pesar que aún está casada con el ex vocalista de La Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez.

Chiquis habló sobre las acusaciones de infidelidad después de que se le vio paseando y teniendo varias muestras de afecto hacia el restaurantero identificado como Mr. Tempo, cuyos paparazzi captaron una imagen de un beso entre ambos en la boca, mientras se encuentra en proceso de divorcio de Méndez.

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, comentó en declaraciones obtenidas por el programa Suelta la Sopa.

“Estoy muy dolida, pero estoy fuerte, siempre voy a dar la cara. Me duele que siempre quieran voltear las cosas, eso no se vale y que digan que fui una infiel, porque eso no es cierto y él lo sabe. Le digo que me respete porque yo fui muy buena esposa”, agregó frente a las cámaras.

La cantante dejó abierta la puerta a una posible relación pero más adelante, ya que ahora ella afronta una separación.