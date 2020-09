$!Escándalos que marcaron a la familia Kardashian, y vimos en su reality show

Con esta nueva temporada la familia más polémica de la televisión estadounidense ha puesto fin a su exitoso reality show Keeping Up With The Kardashians. Uno que ya forma parte de la cultura pop y que marcó las vidas de cientos de niñas y adolescentes en todo el mundo.

El programa televisivo pondrá fin a su andadura a comienzos de 2021, cuando se estrenen los últimos episodios tras más de 14 años en emisión y 20 temporadas de éxito ininterrumpido.

“Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial”, anunció la familia Kardashian-Jenner en un comunicado conjunto.

El escrito contiene las firmas de Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner y Scott Disick.

A propósito del cierre de este ciclo, pasamos balance a algunos de los escándalos más relevantes. Y es que si existieran premios por la familia más dramática, el clan Kardashian-Jenner sería el primero en llevárselo.

A través de las redes sociales y su reality Keeping Up With The Kardashians, hemos sido testigos de lo complicadas que pueden llegar a ser sus vidas.

A continuación, algunos de los momentos más icónicos de esta nada inusual familia que generaron titulares en el mundo del espectáculo.

Los 72 días de matrimonio de Kim Kardashian

Una de las parejas más solidas del espectáculo es la de Kim Kardashian con el rapero Kanye West; sin embargo, lo que muchos no saben es que este es el tercer matrimonio de la socialité.

En el 2007 empezó su reality en donde estuvo soltera los tres primeros años, hasta que en el 2010 apareció Kris Humphries. Tras un año saliendo, el 20 de agosto del 2011, el jugador de NBA y la celebridad decidieron casarse y todo quedó registrado en su reality, el cual ese día alcanzo los 10 millones y medio de espectadores.

El basquetbolista y la modelo estuvieron juntos por 72 días y Kardashian pidió el divorcio. Tras intentar retomar la relación, todo terminó en infames un cruces de declaraciones en los medios y recién en 2013 ambos llegaron a un acuerdo.