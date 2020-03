$!Especial de “Friends” será solo un reencuentro

Muchos soñaban que tras los acordes de “I’ll be there for you”, de The Rembradts, veríamos una vez más a los amados personajes que hicieran famosos a los actores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthey Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

Lamentablemente, Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey y Phoebe seguirán siendo solo un recuerdo, por lo menos es lo que se sabe hasta ahora. “Vamos a pasarlo lo mejor posible, va a ser genial. Realmente no lo hemos hecho hasta ahora. Sentarnos y ponernos a hablar y a recordar esa increíble experiencia que tuvimos. Va a ser fantástico”, confesó Courteney Cox.

Tal y como ha indicado la actriz, parece que el especial quedará en una simple reunión en la que los actores comentarán la serie juntos y recordarán algunas de las anécdotas más destacadas de la producción. Puede insertar aquí su cara de decepción, al igual que millones de fanáticos que enloquecieron con el anuncio del reencuentro.

Será un especial sin guion para HBO Max. Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, quienes participaron en la serie original, son los productores ejecutivos.