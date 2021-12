$!Esposa de Daddy Yankee le dedica tierno mensaje

Esa fue la misma imagen con la que, Daddy Yankee le dedicó un tierno mensaje por su aniversario 25 hace dos años, reiterando que siempre va a seguir enamorado de su esposa Mireddys González,.

“Una REINA cree en ti, no te desanima. Una REINA es leal, no piensa en traición. Una REINA es como el ajedrez, siempre protege a su REY. Una REINA como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el MUNDO. Hoy esta REINA y yo cumplimos #25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor, pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es LA MEJOR. En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su Amor y ella es mi CORONA”, publicó Daddy Yankee en Instagram.