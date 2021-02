Esposa de popular actor desesperada por un tanque de oxígeno para salvarle la vida

Desesperada por conseguir un tanque de oxigeno para su esposo, el actor Miguel Ángel Biaggio (Mike Biaggio), quien se contagio de COVID-19, se encuentra la también actriz Gloria Sierra.

De acuerdo a People en español, la intérprete, quien compartió escena con su esposo en la telenovela de Televisa Te doy la vida, publicó el domingo una grabación a través de su cuenta de Instagram –que luego eliminó– en la que pide la colaboración de sus seguidores para poder encontrar el tanque de oxígeno que necesita el actor.

"Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto, se fue a andar en moto, llega como a las 5 de la tarde y me dice: 'ay como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado'. Se viene a acostar a la cama y de pronto ahorita en la noche como a las 8 o así: 'Oye traigo mucho escalofrío' y le toco y calentura, le checo la calentura [...] y lo que nos preocupa es la oxigenación que no sube de 90, hace ratito subió a 92, pero igual sigue siendo baja", comenzó explicando la intérprete de 36 años, quien es íntima amiga de Ariadne Díaz.

"Le marco a un doctor que está en Monterrey que es doctor covid y me dice que consigamos un tanque de oxígeno para tenerlo porque lo necesita ahorita", agregó.

La actriz compartió que, a pesar de que lo ha intentado a través de varios hospitales, le ha sido imposible conseguir el tanque de oxígeno, por lo que "pido y solicito con todo el amor del mundo que quien rente tanques de oxígeno por favor me pasen su contacto para localizarlos".

México es uno de los cinco países más afectados del mundo por la pandemia dl coronavirus, en América solo son superados por Estados Unidos y Brasil.