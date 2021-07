$!Esta es la hija no reconocida de Jorge Salinas que se lanza como actriz

Hace un tiempo se dio a conocer que Valentina, la hija que Jorge Salinas tuvo con Andrea Noli, había iniciado una carrera como modelo. La jovencita, quien según reveló el actor no tiene trato alguno con ella, ahora quiere probar fortuna en la misma profesión de sus padres.

“Está empezando a hacer castings; está empezando a hacerlos muy bien. Por supuesto, esto es el principio y esto es mucho de prueba y error, y hace muchos castings para ir avanzando y quedarse con algo”, reveló Andrea Noli, madre de Valentina, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Lo que no me latía [agradaba] es que empezara muy chica porque dejar los estudios escolares para dedicarse la profesión, ser niña actriz, no es lo que a mí más me gusta. Sin embargo, es muy bonito que cuando uno tiene facilidad o talento para algo lo puedas descubrir. Mientras más temprano lo descubras mejor”.