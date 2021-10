$!Este es el motivo por el que Michel Brown no estará en el regreso de “Pasión de gavilanes”

Regresa “Pasión de gavilanes” y los espectadores podrán volver a ver juntos a los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, aunque habrá una gran ausencia. Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) y Natasha Klauss (Sarita) están en esta segunda parte de la telenovela, y la gran ausencia es la de Michel Brown, quien daba vida a Franco Reyes.

Brown explicó recientemente por qué rechazó estar en esta segunda temporada de la serie que le vio triunfar: “Voy a estar en otro proyecto al mismo tiempo que ellos arrancan, y por eso no voy a poder participar”, dijo a finales de agosto en declaraciones a Radio Mitre. En concreto, dijo que estaría “entre Bogotá y México”.

A otro medio en España dijo que tomó la decisión porque quería hacer otros proyectos.

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, explicó el actor de origen argentino.