Estrellas en su mejor momento después de los 50

No todos pueden decir que la edad es solo un número, pero algunas de estas estrellas llegaron a los 50 años y siguen en su mejor momento. Ellas sin duda tienen la clave de la permanencia, dejando a un lado los prejuicios de que con la edad se van perdiendo las oportunidades en la industria, logrando competir con otras en los codiciados 20.

El club de los 50

Jennifer López sorprendió al mundo en el show de medio tiempo del Super Bowl junto a la colombiana Shakira, quien no se queda atrás, pues tiene 44 años de edad. El espectáculo de las dos divas latinas llegó a los 100 millones de vistas en YouTube en menos de 48 horas. JLo, con 50 años, bailó un poco de pole dance, mostrando una fuerza y un físico envidiable.

Ahora, podría contraer matrimonio con el expelotero Alex Rodríguez y estrenará otra película, esta vez “Marry Me” con el cantante colombiano Maluma como protagonista.

En el 2019, Jennifer López fue mundial al repetir el icónico vestido verde de Versace que lució en los Grammy de 2000. La “Diva del Bronx” regresará como jueza de World of Dance de la cadena NBC.

El Premio Oscar 2020 como Mejor actriz a Renée Zellweger marcó su retorno definitivo.

Renée estuvo seis años fuera del ojo público. Su última película fue el “Diario de Bridget Jones” pero se reivindicó con su papel de la polémica cantante Judy Garland, cuya actuación se impuso ante Scarlett Johansson, Charlize Theron, Saoirse Ronan y Chyntia Erivo en la gala de los Oscar.

La actriz logró este año el Bafta, el Globo de Oro y el SAG. Sobre su breve retiro, dijo: “Estaba agotada y no me estaba tomando el tiempo que necesitaba para recuperarme entre proyectos. Me cansé del sonido de mi propia voz: era hora de irme y crecer un poco”, aseguró la actriz a Deadline.

A sus 51 años, la actriz Jennifer Aniston es otra que vive su mejor momento. Durante la noche del 19 de enero en la 26ª edición de los SAG Awards en Los Ángeles, Aniston logró por primera vez el premio a Mejor Actriz en una serie dramática de manera individual por su trabajo en “The Morning Show”, la serie de Apple TV que enfrenta el acoso sexual en la televisión. Recordada por su rol de Rachel Green en la serie Friends, y que le hizo ganar un Premio Emmy, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores, vuelve a reunirse con sus amigos Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry y David Schwimmer en el plató número 24 de Warner Bros, el lugar donde fue grabada Friends entre 1994 y 2004. Los seis integrantes regresarán para un capítulo especial, en el cual hablarán de sus experiencias rodando la serie.