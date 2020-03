Eugenio Derbez criticado por video donde en forma de broma pide auxilio por coronavirus

El actor y humorista mexicano Eugenio Derbez es famoso por el buen humor que exhibe a través de sus proyectos televisivos y cinematográficos, mismo que ha llevado también en sus redes sociales.

Sin embargo, ante un momento tan convulso como el que vive actualmente, a veces no es la mejor decisión bromear con temas delicados, en especial cuando el mismo en cuestión es una pandemia que ha provocado miles de muertes y el cierre de fronteras.

A través de un video en su Instagram, el actor “pidió ayuda por lo que definió como una emergencia para él y su familia que están en una supuesta cuarentena”.

Hasta ahí todo bien. El asunto es que, al avanzar en el audiovisual, nos damos cuenta que “su emergencia” es por la falta de papel higiénico, en momentos en el que está en el baño. ¿Una tragedia? No creemos, pero sí muy incómodo.

Muchos tomaron con humor, para votar el golpe ante tan tenso momento. “En estos momentos tan difíciles un poco de humor no cae nada mal”, señaló una de las usuarias.

Otros no lo tomaron del mismo modo. “Que inmaduro idiota”, “creo es una falta de respeto aún se no lo hizo, ninguna mala intención pero para persona que esta padeciendo esa enfermedad y para los familiares que perdido un ser querido. Estamos un tiempo unidad. Humana oraciones por todos” y “siempre con sus bromas tontas para llamar la atención... no lo soporto”, fueron tres de los más críticos.