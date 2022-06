Billie Eilish reveló que convive con el síndrome de Tourette

Tras estrenarse la cuarta temporada del programa de entrevistas de Netflix de David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction, Billie Eilish fue la primera invitada de la nueva entrega. La intérprete se sinceró sobre cómo es para ella vivir con el síndrome de Tourette, con el cual fue diagnosticada a la corta de edad de 11 años cuando empezó a notar su tic.

Según la reconocida cantante, le encanta poder responder preguntas del síndrome porque es muy interesante. Eilish dijo que nunca dejó de tener tics, porque los principales que tiene son constantes y duran todo el día. Incluso se expuso y comenzó a enumerar los tics que le provoca el síndrome.

La cantante dijo que mueve una oreja de un lado a otro, levanta la ceja, chasque a la mandíbula y flexiona un brazo para contraer músculo. Estas acciones son cosas que nunca notaría alguien si solo estuviera conversando con ella, pero para la misma son muy agotadoras ya que las hace constantemente. La artista explicó que fue diagnosticada cuando tenía apenas 11 años, luego de percatarse de tener pequeños tics físicos que se exacerbaron cuando comenzó a crecer.