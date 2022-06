Kourtney Kardashian habló sobre su fertilización

En uno de los últimos episodios del reality The Kardashians que fue transmitido antes de la celebración del tercer matrimonio entre Kourtney Kardashian y Travis Barker en Italia, se reveló que la pareja continuó el proceso de tratar de expandir su familia. Los dos revelaron que participarán en una recuperación de óvulos por primera vez.

Sobre lo que es su viaje con la fertilización in vitro, Kourtney Kardashian ha compartido que la recuperación de los óvulos no fue como esperaban. Por lo que pudo recuperar el óvulo pero no llegó a la etapa de embrión. La empresaria dijo que es lo mejor que ha habido y nunca habían llegado a ese punto.

Kardashian y Barker han sido muy abiertos acerca de su fertilización, con la cual pretenden poder agrandar su familia ensamblada con un hijo propio. La empresaria comparte a Reign Aston, Mason Dash y Penelope Scotland con su ex pareja Scott Dissick, mientras que el músico es el padre de Alabama Luella y Landon Asher.