Camilo cuenta por qué no muestra a Índigo

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres primerizos, un sueño por que lucharon durante mucho tiempo. La pareja mantenía a sus fans enganchados con su historia de amor antes, y ahora lo hace mucho más. Sin embargo, aún no han develado muchos detalles acerca del acontecimiento que marcó sus vidas.

Lo cierto es que el cantante dejó clara la razón por la que pocos han visto el rostro de su niña. De acuerdo a sus declaraciones, el colombiano dijo que la pareja busca resguardar la integridad de la pequeña, por lo que decidieron esperar a que sea ella quien decida si quiere o no ser expuesta.

“Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quien quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”, fueron las palabras con las que Camilo explicaría que su hija no será mostrada durante sus primeros años.