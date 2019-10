Ex de Maluma responde; confirma ruptura tras dos años de noviazgo

La modelo Natalia Barulích confirmó al portal estadounidense Page Six la ruptura con el cantante colombiano Maluma hace un mes luego de dos años juntos.

“Amo mucho a Juan Luis (Maluma) pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras para que podamos seguir creciendo como artistas e individuos”, dijo Barulích, de 27 años, en un comunicado exclusivo para Page Six en el que se refiere a el artista de reggaeton colombiano por su verdadero nombre.

Maluma, de 25 años, conoció a la modelo nacida en California cuando protagonizó su video musical “Felices los 4” en 2017.

En ningún momento Natalia Barulích se refirió al supuesto romance con el futbolista Neymar, quien es el responsable de la ruptura, según la farándula internacional. Ambos fueron captados cenando en París.

La relación de Maluma y Natalia parecía fuerte incluso cuando Maluma actuó en los MTV Video Music Awards 2018 y besó a una de sus bailarinas de respaldo en el escenario, detalla el portal.

Barulích le dijo a TMZ en ese momento: “Hablé con él sobre su desempeño y le dije:” Son los VMA. Todo vale, y tienes que hacer de esta una actuación inolvidable “, y él hizo exactamente eso”.

En agosto, la modelo publicó una foto de la pareja saliendo juntos en Los Ángeles.

Pero en octubre, Maluma fue visto con otra modelo: Winnie Harlow. Una fuente le dijo a Page Six que Maluma y Harlow, de 25 años, estaban “bailando de cerca” en el club nocturno de Nueva York Up & Down después de su concierto en el Madison Square Garden.

A principios de esta semana, la pareja cenó en el restaurante latino Blend en Long Island City con un grupo de amigos.

Harlow alimentó aún más los rumores de romance el jueves al comentar con un emoji de corazón bajo la publicación de Instagram sin camisa de Maluma. “Pero una fuente nos dijo que son “solo amigos cercanos”, refiere el medio de entretenimiento.

Otra fuente le dijo a Page Six el viernes que el cantante está “completamente soltero”, mientras que el representante de Maluma declinó hacer comentarios.