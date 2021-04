$!Exnovia de Eleazar Gómez niega haber otorgado el perdón al actor a cambio de dinero

El actor y cantante Eleazar Gómez obtuvo la libertad condicional tras permanecer cinco meses en el prisión acusado de violencia familiar equiparada en contra de su exnovia, la cantante e influencer Tefi Valenzuela.

Pese a que se comentó a que llegaron a una conciliación, la cantante, que ha enfrentado varios ataques en redes sociales, acusada de haber recibido dinero a cambio de otorgarle el perdón al actor, salió a desmentir la información.

La peruana compartió un video en su canal de YouTube explicando cómo va el proceso de su caso y afirmó que no ha recibido un peso por parte de Eleazar.

Asimismo, aclaró que la reparación del daño es un derecho que le otorgó el juez, más no una condición para que el intérprete fuera puesto en libertad.

“Hola, soy Stephanie Valenzuela y no he recibido ni un peso hasta hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez ni tampoco le he otorgado el perdón. No sé en qué momento pasé a ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad, pero las cosas son así”, expresó.

Reseña la revista Quien que en el video, la modelo hizo un resumen de su caso, donde aclaró que la decisión del juez la tomó por sorpresa y que si Eleazar obtuvo su libertad fue porque hizo uso de su derecho como primodelincuente (sujeto que por primera vez comete un delito), además de que él admitió su culpabilidad.

La modelo explicó cómo fue que el juez le otorgó su libertad condicional por tres años. “Primero, el perdón... el perdón que nunca le di ni se lo voy a dar, como se los dije desde el día uno (...) Aquí yo hubiera podido recibir dinero por debajo, hasta tres millones si me daba la gana, pero no lo hice”, dijo.

“Segundo, tenía la opción del procedimiento abreviado, que era lo que yo esperaba hasta el día 16 de abril, pero como es primodelincuente y como mi delito fue considerado como lesiones leves, él no alcanzaba una pena mayor a cinco años, por lo cual tenía derecho a llevar su pena fuera de la cárcel (...) Así están las leyes y así están las normas”, explicó.

“Teníamos la tercera, que era seguir el juicio normal, pero al declararse culpable para el procedimiento abreviado, ya no tenía sentido porque se declaró culpable y la sentencia venía siendo la misma, (10 meses en prisión)”, lamentó.

Valenzuela comentó sentirse en gran parte complacida porque “la verdad salió a la luz”, y porque se sentó un precedente del “comportamiento violento” de su expareja.