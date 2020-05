$!Fallece el actor Fred Willard a los 86 años

Fred Willard, conocido en los últimos años de su carrera por su papel de Frank Dunphy de la popular serie “Modern Family”, fallecio de causas naturales el sábado en su residencia.

“Mi padre falleció muy pacíficamente anoche a la fantástica edad de 86 años. Siguió moviéndose, trabajando y haciéndonos felices hasta el final. Lo amamos mucho. Lo extrañaremos para siempre”, indicó su hija Hope Mulbarger.

Era conocido por sus actuaciones en películas como WALL·E, American Wedding y Fifty Shades of Black, además de su participación en los falsos documentales de Christopher Guest This Is Spinal Tap, El experto, Very Important Perros y Músicos grandiosos. Recibió tres nominaciones al Emmy por su personaje recurrente en la serie de televisión Everybody Loves Raymond.

El actor, famoso por sus habilidades para la improvisación, fue nominado cuatro veces para los premios Emmy. El más reciente trabajo de Willard fue la serie “Space Force”, al lado del comediante Steve Carell y que se estrenará en Netflix el próximo 29 de mayo.