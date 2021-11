$!Famosa rockera podría ser imputada por orinar a un fan en concierto

La rockera Sophia Urista, líder de la banda Brass Against, podría ser imputada por orinar encima de un fan durante un concierto en Daytona, Florida, Estados Unidos.

Según un reporte de New York Post, la cantante estaba a mitad de una actuación en el festival Welcome to Rockville el pasado jueves cuando le dijo a la multitud que necesitaba hacer sus necesidades.

“Tengo que orinar y no puedo ir al baño”, dijo Urista al público, lo cual quedó grabado en videos que se han vuelto virales en redes. “Así que también podríamos hacer un espectáculo”.

People en español reporta que, en ese momento, la rockera neoyorquina le dijo a un hombre que subiera al escenario y le pidió que se acostara, mientras ella se ponía de cuclillas y cantaba “Wake Up”, de Rage Against the Machine.