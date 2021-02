$!Famosos y políticos que han sido estafados en República Dominicana

“Un señor que ama este país, dijo que no quería hablar de eso para no hacerle daño al país”, se quejó el Iván Ruiz.

El cantautor Pavel Núñez denunció a mediados del 2020 que fue víctima de un fraude, luego de ser timado con 10 mil pesos de 20,500 que le solicitaron delincuentes que hackearon el WhatsApp de su amigo Nelson Torres.

“Mi gente, para que no sean víctima de lo que me acaba de pasar por favor mucho cuidado hoy con cuentas de Whassap hackeadas. Yo perdí 10 mil pesos de 20,500 que me solicitaron, mi gran amigo @nelsonrecords fue víctima de un hackeo de su WhatsApp, pero yo no me había enterado pues no había entrado a su instagram", denunció.

"Al hablarme con tanta propiedad (el delincuente) yo nunca pensé que no fuera el, al enterarme de lo que estaba pasando decidí seguir hablándole al ladrón como si fuese mi amigo de tantos años, Nelson, y al ver que le mandé la evidencia de que ya estaba yo enterado, me bloqueó”, continuó.

Tras lo sucedido, Pavel dijo sentirse “muy nervioso y asustado de lo vulnerables que somos, mi gente” ante situaciones como éstas.

Finalizó con un consejo. “Así sea su madre que le escriba, llámela antes de hacer cualquier transferencia ya que hoy los WhatsApp están siendo violentados. Espero esto ayude a que no pase de manera masiva en los próximos días”.

