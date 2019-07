$!Fausto Polanco: “Sentimos que Acroarte está en una especie de limbo”

Fausto Polanco dijo que en las manos de Carlos Cepeda Suriel, fundador de la institución, está el futuro del gremio. El periodista hizo estas declaraciones en una rueda de prensa que convocó en la tarde de hoy, tras el anuncio de una convocatoria a rueda de prensa por parte de la Comisión Electoral.

Miembros de la Plancha Azul que encabeza Polanco, dijeron que no han recibido información sobre el motivo de la misma y que sus delegados esperan más detalles.

Polanco fue enfático al afirmar que no aceptarán nada que no sean nuevas elecciones. “Apelamos a la conciencia y sabiduría del presidente de la Comisión Electoral de Acroarte, para que no se doblegue, permitiendo que un grupo de colegas que se creen los dueños de Acroarte, manejándola como si fuera un patrimonio personal, hagan que usted fracase”.

Y reiteró: “Nosotros solo aceptamos nuevas elecciones en la fecha que la Comisión crea prudente”.

El equipo de Polanco dice que no hay razones para que a la fecha no se haya hecho un nuevo llamado a elecciones.

Lo que mantiene a Acroarte en el ojo del huracán es el empate 101 a 101 tras un voto nulo en la filiar de Nueva York.