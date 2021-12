$!Feministas protestan contra J Balvin por canción con Tokischa

La canción ‘Perra’ de Balvin, que interpreta junto a la dominicana Tokischa, es el motivo por el que las féminas denunciantes le solicitan al comité de la feria que el intérprete del género urbano no se presente en el evento el próximo 27 de diciembre.

“Que no se contrate a este señor, que este señor no aparezca en la Feria de Cali porque esta generando un impacto negativo frente a los derechos de las mujeres, es una persona que no es bienvenida a Cali”, se lee en el derecho de petición.

En otro de los apartes del vehemente pronunciamiento, las mujeres aseguran que “los espectáculos públicos, sobre todos los realizados en escenarios que son patrimonio de toda la ciudad no pueden tomarse a la ligera ni pueden ayudar a perpetuar violencias simbólicas machistas y racistas”.

En la comunicación se refieren a la canción de ‘Perra’, que causó que hasta la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, así como el Ministerio de Cultura, se pronunciaran al respecto. Las firmantes consideran que esa composición “generó una gran polémica nacional e internacional y terminó con el retiro del producto de YouTube y varias redes de reproducción, al considerarlo lesivo a intereses de mujeres y de las comunidades afrodescendientes en el país”.