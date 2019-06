Filtran audio de supuesta agresión sexual de “El Pachá”

Este lunes se filtró en redes sociales el audio con la supuesta agresión que habría cometido el animador de televisión Frederick Martínez “El Pachá”, en contra de la modelo Janny Rodríguez.

En el audio se escucha cuando el también productor de televisión remite a la joven la dirección del hotel donde se queda cuando está en el país para reunirse. Luego se puede escuchar a ambas partes en una conversación.

Este sábado a través de su programa “Pégate y Gana”, “El Pachá” rompió el silencio respecto a la denuncia interpuesta en su contra por la presentadora de televisión Janny Rodríguez, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente.

De forma enfática el animador advirtió a su denunciante que no “le va a salir” lo que calificó como extorsión, que atribuye al éxito de su carrera, asegurando que su caso se asemeja al de personajes importantes como Don Francisco o Donald Trump, quienes también fueron acusados de acoso sexual.

“Muchos líderes han sido manipulados, chantajeados..., y han sido atacados. Al paletero de la esquina no lo van a demandar, van a demandar a un hombre triunfador”, sentenció Martínez en la emisión de este sábado del programa “Pégate y Gana”.

Y continuó: “Esta vez no le va a salir, ni le salió, porque escogieron al menos indicado, no era yo. Primero porque yo no tengo un peso, porque todo lo doy, vengo de un divorcio después de 20 años de casado”, reiteró.

La demandará

“Voy a dar un ejemplo a este país que a la gente honorable y de trabajo se respeta, y me la van a pagar en los tribunales, aunque sea lo último que haga en mi vida como comunicador y como ente social, voy a dar un ejemplo a los chantajeadores y a los manipuladores”, dijo el presentador en su programa sabatino “Pégate y Gana con El Pachá”, que se transmite por Color Visión.

“Yo no voy a pagar por lo que yo no he hecho, prefiero la muerte antes de pagar por lo que no he hecho. Jugando con la dignidad de un hombre que lo único que hace desde que se levanta es canalizar la ayuda que va a dar”, dijo.

Los abogados de la acusadora

En un encuentro con los medios de comunicación realizado por Emilio López, Billy Gerónimo y Luis Fontanez, los abogados de Janny Rodríguez detallaron cómo se dieron los hechos.

Ellos narraron que fue dos semanas más tarde de sucedido el hecho que la joven se acerca a ellos. “Ella estaba viviendo un proceso de asimilación, prácticamente asistida por profesionales de la conducta, porque eso le afectó mucho. Una joven que quería salir en los medios de comunicación, y entendía que ese tipo de prácticas no se daban”, señaló Emilio López, quien coordina la defensa de la joven.

El jurista narró: “Ella fue convocada para una reunión de trabajo y resultó ser otra cosa. Muchas personas han cuestionado el hecho de que la reunión de trabajo se diera en un hotel, pero la persona denunciada tiene una informalidad en cuanto al domicilio, él recibe a sus invitados en ese lugar, porque vive fuera del país y ese es su residencia cuando está aquí, entonces ella entendió que ese era su manejo y accedió ir a ese lugar”.

Presentadoras del programas salen en su defensa tras acusación

Bajo la campaña “Rechazo las declaraciones” de la joven que se hace llamar “ex-integrante” de la propuesta sabatina las féminas coincidieron en lo profesional y grandioso que es el popular animador, y que en el tiempo que llevan laborando con él nunca ha visto una acción de esta índole.

Las mujeres le mostraron total apoyo a Martínez, haciendo constar que reciben un trato respetuoso y que nunca se han sentido intimidadas ni acosadas por el presentador, así como también por ningún otro miembro del equipo.

El presentador salió en defensa propia ante las acusaciones y dijo que llevará a juicio a los responsables de “querer dañar su imagen”.