$!Francisca Lachapel aclara rumores de embarazo

La presentadora de televisión y ex Nuestra Belleza Latina Francisca Lachapel habló sobre los rumores de que estaría embarazada por una fotografía donde se ve con unas libras de más.

Ahora, la presentadora de Despierta América de Univisión aclaró que no está embarazada, más bien está ‘gordita’.

“Se me ha pasado la mano comiendo en esta cuarentena. Esta pancita no es de ningún bebé, esta es una pancita de comida, de pan y de pasta, así que no se preocupen”, contó desmintiendo un posible embarazo.

Para Lachapel ser madre es uno de sus mayores sueños por lo que cuando sea un hecho que esté embarazada dijo que será la primera en decirlo.

“Cuando yo esté embarazada yo se los voy a compartir con mucha alegría y con mucha emoción porque les he dicho antes que mi sueño más grande es convertirme en mamá y si Dios me da la oportunidad pronto lo voy a compartir con ustedes”, manifestó.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 se comprometió a finales del 2018 con su novio el italiano Francesco Zampogna.

Aunque tenían planes de casarse, por la pandemia decidieron posponerlo.

“Yo hablo del plan de vida, con la boda uno tiene todo marcado: (yo decía) me caso en esta fecha, nos vamos de vacaciones en esta fecha, tengo mis hijos si Dios quiere así, pero bueno... los planes de Dios siempre son mejores y son perfectos, y yo he hablado esto con Francesco (su prometido), y le he dicho: ‘baby, diosito siempre nos ha guiado, entonces por qué dudar ahora. Cuando tenga que pasar, va a pasar”, concluyó.